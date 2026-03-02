In migliaia al piazzale Michelangelo per il Capodanno cinese

Circa cinquememila persone si sono radunate ieri al piazzale Michelangelo per partecipare alla terza edizione della Festa delle Lanterne, una celebrazione tradizionale del Capodanno cinese. L’evento ha richiamato numerosi cittadini e appassionati, che hanno preso parte alle varie attività organizzate in occasione di questa ricorrenza. La giornata ha visto l’afflusso di molte persone che hanno condiviso momenti di festa e tradizione.

La terza edizione della Festa delle Lanterne ha richiamato migliaia di cittadini e turisti trasformando un luogo simbolo di Firenze in un ponte tra culture La manifestazione ha preso il via con le tradizionali danze del leone e del drago, seguite da spettacoli e sfilate che hanno animato il piazzale con musiche, costumi e coreografie ispirate alla cultura cinese. Tra le attività proposte, i laboratori di ritaglio della carta, un'arte nata in Cina e divenuta patrimonio culturale immateriale, utilizzata per trasmettere messaggi di buon auspicio e celebrare momenti di gioia. Spazio anche agli indovinelli sulle lanterne, tradizione millenaria che unisce gioco, saggezza e condivisione, alla calligrafia cinese, che ha trasformato la scrittura in espressione artistica, e all'arte dei nodi cinesi, simbolo di unione, continuità e felicità.