Tre uomini sudamericani sono stati arrestati dopo aver causato un incidente mortale mentre erano in fuga dalla polizia. L'auto sulla quale viaggiavano ha invaso la corsia opposta e si è scontrata con un'altra vettura, provocando la morte di tre persone. L'incidente è avvenuto in una strada principale, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La polizia ha fermato i tre uomini poco dopo.

ROMA – Non si sono fermati a un controllo della Polizia e mentre fuggivano hanno provocato un incidente in cui sono morte tre persone. E’ accaduto a Roma, in via Collatina nella zona del Quarticciolo. L’auto in fuga ha invaso la corsia opposta di marcia e si è scontrata con una macchina: tre persone – padre, madre e figlio – a bordo della vettura travolta sono morte. I tre sudamericani che erano a bordo della macchina in fuga – uno bloccato dagli agenti e gli altri due trasportati in ospedale – sono stati arrestati con l’accusa di omicidio stradale. I tre sono anche accusati di violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza in vincolo di continuazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - In fuga dalla polizia provocano incidente con 3 morti: arrestati tre sudamericani

Leggi anche: Roma, fuga in auto: provocano un incidente. Morti una coppia e il figlio

"Provocano incidente con tre feriti": a giudizio automobilista ubriaco e una donnaUno scontro all’incrocio tra via Cavour e via Libertà, a Campobello di Licata, tre giovani feriti e un automobilista trovato ubriaco al volante, con...

Aggiornamenti e notizie su fuga.

Temi più discussi: Scontro frontale in fuga dalla polizia, uccisa una famiglia di tre persone; Ladri in fuga dalla polizia provocano incidente. Tre morti, distrutta una famiglia; Collatina, ladri in fuga in auto travolgono un'altra vettura. Distrutta una famiglia: morti padre, madre e figlio; Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 3 morti.

Tragedia a Roma, ladri in fuga dalla polizia travolgono un’altra vettura: famiglia sterminataLadri in fuga causano frontale mortale a Roma: inseguimento ad alta velocità, famiglia sterminata e strumenti da scasso sequestrati. notizie.it

Ladri in fuga dalla polizia a Roma e incidente devastante, famiglia sterminata: poco prima la visita del PapaRoma Quarticciolo: la visita di Papa Leone IV e poi l'incidente, famiglia sterminata dai ladri in fuga. Tre latinos fermati e tre ricercati ... virgilio.it

Una fuga a tutta velocità per evitare un controllo si è trasformata in una tragedia. Nel quadrante est di Roma, tra le strade del Quarticciolo e via Collatina, un inseguimento della polizia si è concluso con uno scontro frontale che ha spezzato la vita di un’intera fa - facebook.com facebook

Auto in fuga provoca un incidente a Roma, morti una coppia e il figlio. Arrestate le tre persone che volevano sfuggire a un controllo della polizia #ANSA x.com