In Campania nasce la Biblioteca Enrico De Nicola

A Santa Maria Capua Vetere, nella sede di Palazzo Melzi, nasce la Biblioteca Enrico De Nicola. L'inaugurazione si tiene con la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, che partecipano alla cerimonia ufficiale. La biblioteca, dedicata alla figura di De Nicola, offrirà spazi dedicati allo studio e alla lettura, con una vasta collezione di libri e materiali culturali. L'apertura si inserisce nelle iniziative di valorizzazione del patrimonio locale.

A Santa Maria Capua Vetere presso la sede di Palazzo Melzi del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" si svolgerà nel pomeriggo la cerimonia di intitolazione ad Enrico De Nicola, primo presidente della Repubblica Italiana, della Biblioteca del Dipartimento che presenterà al pubblico i suoi nuovi servizi realizzati con il progetto "Biblioteche 4.0: oltre le barriere" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione "Istruzione e Ricerca". La scopertura della targa sarà affidata al rettore dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Gianfranco Nicoletti.