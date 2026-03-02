In 4 mesi muoiono 5 anziani sull'ambulanza a Forlì indagato 27enne della Croce Rossa | Era sempre presente

In quattro mesi cinque anziani sono deceduti a bordo di un'ambulanza a Forlì. Un uomo di 27 anni, operatore della Croce Rossa, è stato iscritto nel registro degli indagati. La sua presenza durante gli interventi è stata costante nel periodo che va da febbraio 2025 all'estate. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze di questi decessi.