Il Trodica si fa raggiungere Solo pari a Chiesanuova

Il Trodica riesce a raggiungere il pareggio contro Chiesanuova grazie ai cambiamenti effettuati nel secondo tempo. In campo, per il Trodica, sono scesi Fatone, Lucarini, Busato, Monaco, Hernandez, Di Matteo, Negro, Borgia, Lezcano, Tanoni e Sopranzetti. Tra le file di Chiesanuova, invece, sono stati impiegati giocatori come Mongiello e Pasqui nel corso della ripresa.

TRODICA Fatone, Lucarini, Busato (20'st Bambozzi), Monaco, Hernandez, Di Matteo, Negro (41'st D'Alesio), Borgia (22'st Mongiello), Lezcano (35'st Pasqui), Tanoni, Sopranzetti (8'st Papa). All. Mariotti. TRODICA: Baldi, Spagna (15'st Salvemini), Ciaramitaro, Cantarini, Passalacqua, Emiliozzi, Panichelli, Gobbi (30'st Romero), Gigli (26'st Cosignani), Veneroso (35'st Pitronaci), Vanzan (15'st Marcaccio). All. Buratti. Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno Reti: 8' Veneroso, 28'st Papa Note: Spettatori 300 circa; ammoniti Negro, Tanoni, Ciaramitaro; corner 9-2; recupero 1' e 4'. Due gol in mischia e Chiesanuova-Trodica finisce 1-1. Due firme d'autore impreziosiscono la gara del Don Guido Bibini, perché gli ospiti festeggiano l'esordio con gol di Veneroso e i locali si godono la prima zampata di Papa.