Il Tribunale di Avellino accoglie il patteggiamento per Enrichetta Clemente

Il Tribunale di Avellino ha approvato il patteggiamento proposto dall’avvocato di Enrichetta Clemente, 27 anni di San Martino Valle Caudina. Il Gup ha deciso di accogliere la richiesta, mantenendo in piedi il procedimento in corso contro la donna. La decisione riguarda specificamente l’accordo tra le parti e il procedimento giudiziario in corso.

Il Gup del Tribunale di Avellino ha accolto il patteggiamento proposto dall'avvocato Vittorio Fucci, riconoscendo la continuazione con il procedimento in corso nei confronti di Enrichetta Clemente, 27 anni, di San Martino Valle Caudina. La giovane è già detenuta per reati collegati al traffico di.