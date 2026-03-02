Il test che smaschera il bullismo | i carabinieri presentano il Bullizzometro agli studenti
I carabinieri hanno presentato agli studenti il “Bullizzometro”, uno strumento pensato per individuare comportamenti di bullismo e cyberbullismo. Durante l’incontro si è parlato anche di uso responsabile di internet, tutela dell’ambiente e delle specie minacciate. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sui rischi e le conseguenze di certi atteggiamenti, promuovendo una maggiore consapevolezza tra gli studenti.
Bullismo, cyberbullismo, uso consapevole di internet ma anche tutela dell’ambiente e delle specie protette. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro organizzato nei giorni scorsi nell’ambito della campagna “Cultura della Legalità” promossa dall’Arma dei carabinieri.L’iniziativa ha visto. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Più diritti e salute mentale: gli studenti presentano agli europarlamentari il manifesto Civis Anch’ioIl manifesto, frutto di un progetto del Comune, è stato consegnato venerdì mattina anche nelle mani delle europarlamentari Elisabetta Gualmini e...
Bullismo e Cyberbullismo in Veneto, il grande divario in classe: gli studenti denunciano il 30% di episodi di bullismo, ma i docenti ne percepiscono soltanto il 7%Il report 2024/25 svela una profonda discrepanza nelle scuole venete: il 30% degli studenti subisce bullismo contro il 7% percepito dai docenti.
Altri aggiornamenti su Bullizzometro.
Il test che smaschera il bullismo: i carabinieri presentano il Bullizzometro agli studentiOltre 70 studenti coinvolti in un incontro con i Carabinieri tra bullismo, cyberbullismo, uso consapevole di internet e tutela dell’ambiente. Presentato anche il Bullizzometro, il test online che ai ... quicomo.it
I carabinieri nelle scuole presentano il bullizzometro: un test per chiedere aiutoIncontri dei carabinieri nelle scuole: prosegue il lavoro dei carabinieri del comando provinciale e del gruppo carabinieri forestali di Como, nell’ambito ... espansionetv.it