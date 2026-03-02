Il test che smaschera il bullismo | i carabinieri presentano il Bullizzometro agli studenti

I carabinieri hanno presentato agli studenti il “Bullizzometro”, uno strumento pensato per individuare comportamenti di bullismo e cyberbullismo. Durante l’incontro si è parlato anche di uso responsabile di internet, tutela dell’ambiente e delle specie minacciate. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sui rischi e le conseguenze di certi atteggiamenti, promuovendo una maggiore consapevolezza tra gli studenti.