Negli ultimi anni, diversi cittadini iraniani hanno visto le proprie proprietà espropriate con accuse false in tribunale, portando molte case nelle mani dell’alta classe politica. Questo fenomeno ha coinvolto numerose persone, che hanno subito perdite significative senza possibilità di difesa. La questione riguarda beni che sono stati trasferiti attraverso procedure giudiziarie contestate e che hanno alimentato le tensioni tra cittadini e potere.

Tanti cittadini iraniani sono rimasti colpiti negli anni dalla repressione del regime islamista: alcuni di loro hanno perso le loro case, che sono passate nelle mani dell’alta classe politica. Come ha fatto sapere il Daily mail, Ali Khamenei ha accumulato un impero commerciale dal valore di 95 miliardi di dollari, sequestrando arbitrariamente migliaia di proprietà appartenute ai cittadini. Un’indagine Reuters nel 2013 ha scoperto che la guida suprema islamica ha accumulato tutte queste ricchezze immobiliari sostenendo nei tribunali iraniani, a volte falsamente, che queste fossero abbandonate. L’impero commerciale di Khamenei era controllato da Setad, organizzazione che era stata istituita da Ruhollah Khomeini prima della sua morte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il tesoro di Khamenei: beni espropriati agli iraniani attraverso false dichiarazioni in tribunale

