Il Tar disarma le doppiette | stop alla caccia in deroga di fringuelli e storni

Il Tar di Milano ha deciso di sospendere i provvedimenti che consentivano la caccia in deroga di fringuelli e storni per la stagione venatoria 2025-26. La sentenza riguarda le autorizzazioni rilasciate per queste specie e ha suscitato reazioni da parte di associazioni ambientaliste e animaliste, che avevano contestato le norme. La decisione entra in vigore immediatamente e blocca le attività di caccia previste in deroga.

Milano, 2 marzo 2026 – Esultano associazioni ambientaliste e animaliste. Il Tar di Milano dice stop ai provvedimenti che autorizzavano la caccia in deroga di fringuelli e storni per la stagione venatoria 2025-26. I giudici amministrativi, con la sentenza 9762026, hanno accolto il ricorso presentato da Enpa, Lac, Lav, Lipu, Lndc Animal Protection e Wwf Italia. A rendere nota la decisione del Tar è stata una delle associazioni ricorrenti, la Lac (Lega per l’abolizione della caccia). Le motivazioni. Nel comunicato stampa sono illustrati principi e motivazioni che hanno portato i giudici a “bocciare” i provvedimenti regionali. Alla base della scelta, dicono dalla Lac, il riconoscimento di uno snodo fondamentale: la caccia a specie protette non può essere un’abitudine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

