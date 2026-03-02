Il suono della campana annuncia quattro nuovi soci per il Lions Club Perugia Host

Il Lions Club Perugia Host ha annunciato l'ingresso di quattro nuovi soci durante una cerimonia ufficiale. La serata è iniziata con il suono della campana, suonato dal presidente del club, Lino Le Voci, che ha dato il via all'evento. I nuovi membri sono stati presentati e accolti ufficialmente in un momento di rito formale all’interno della sede del club.

Il tocco della campana del presidente del Lions Club Perugia Host Lino Le Voci ha dato inizio alla serata dedicata alla cerimonia di ingresso di quattro nuovi soci. È proprio negli scopi del lionismo partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità. E quando si accolgono nuovi soci nel club, si ha un impatto ancora più grande sulla comunità e più servizi sul territorio nel valore della condivisione.

