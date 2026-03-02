Il Sassuolo in dieci compie l’impresa Squadra compatta due schiaffi alla Dea

Il Sassuolo ha concluso la partita con dieci uomini, riuscendo comunque a ottenere una vittoria contro l'Atalanta. La squadra ha dimostrato compattezza e determinazione, portando a casa i tre punti nonostante le difficoltà. La sfida si è protratta per quasi 110 minuti, con il Sassuolo che ha resistito agli attacchi avversari e ha conquistato il risultato finale.

Chissà come sarebbe finita se il Sassuolo non si fosse trovato, suo malgrado, ad affrontare più di 90' dei quasi 110' della gara che lo opponeva all'Atalanta con un uomo in meno, sfoderando una partita epica. Non lo sapremo mai: sappiamo, però, che è finita 2-1 per i neroverdi, che hanno bissato il successo dell'andata affondando di nuovo la corazzata nerazzurra, timbrando il terzo successo di fila, il quinto nelle ultime 6 gare e consegnando al responso della matematica quella salvezza di cui si parla, accostandola al Sassuolo, un tantino a sproposito. Già: altro che neopromossa, il Sassuolo di Fabio Grosso che fa 'bingo', in 10 dal 16',...