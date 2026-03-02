Il rock romano in mostra allo Zoobar | Maville Electric Cherry e Nuovo Disordine Mondiale sul palco

Venerdì 6 marzo lo Zoobar di Roma ospiterà un concerto dedicato al rock romano, con le band Maville, Electric Cherry e Nuovo Disordine Mondiale che saliranno tutte sul palco. L’evento vedrà esibirsi gruppi che rappresentano diverse sfaccettature del rock cittadino, offrendo al pubblico una serata dedicata alla musica dal vivo. La serata si inserisce in un’iniziativa che mette in luce la scena musicale locale.

Un evento live dedicato al rock romano in tutte le sue forme andrà in scena venerdì 6 marzo allo Zoobar di Roma con Maville, Electric Cherry e Nuovo Disordine Mondiale sul palco. A chiudere la serata in aftershow il DJ SET curato da INCIPIT. Inizieranno i NUOVO DISORDINE MONDIALE (Alternative Rock): formati nell’autunno del 2012 nella provincia di Roma da Aldo Onori (vocechitarra), Giulio Colletti (batteria) e Valerio Pistilli (basso), cui si è poi aggiunto il chitarrista Giulio Scipioni. Hanno esordito con l’album autoprodotto All’Inferno (2018), seguito dall’EP Non so se avete presente (2020) prodotto con Giulio Ragno Favero. Nel 2024... 🔗 Leggi su Romatoday.it

Incontro sul "nuovo disordine mondiale": le sfide geopolitiche al centro del dibattitoOSTUNI - In un mondo sempre più instabile, dove guerre e tensioni internazionali ridisegnano quotidianamente gli equilibri globali, cresce l'esigenza...

Parole come armi: alla Fetrinelli di piazza dei Martiri a Napoli dibattito sul nuovo disordine mondialeMercoledì 18 febbraio alle ore 18, alla Feltrinelli di piazza dei Martiri a Napoli, sarà presentato il volume “La diplomazia della rissa.