Il ritorno di Alessandro Ragaini | Avevo bisogno di cambiare Importante allenarsi con D’Ambrosio

Alessandro Ragaini, nuotatore della Nazionale italiana, ha recentemente trasferito la sua residenza da Ancona a Verona. In questa nuova fase, ha iniziato a seguire un programma di allenamento più intenso, con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni. Ragaini ha dichiarato di aver sentito il bisogno di cambiare ambiente e di allenarsi con un nuovo allenatore.

Un nuovo capitolo sportivo per Alessandro Ragaini. Il giovane atleta della Nazionale italiana di nuoto si è da poco spostato dalle marche a Verona, dove ha intensificato il suo piano di allenamento con l’unico obiettivo di migliorarsi. L’azzurro ha parlato di questo, ma anche di tanto altro, ai microfoni di Swim Zone, rubrica di approfondimento a cura di Alessia Polieri e Sofia Altavilla. “ Tutto bene, siamo in un periodo difficile a livello di allenamenti, in quanto stiamo affrontando la transizione tra vasca corta e vasca lunga – ha detto Ragaini – Tutto procede bene, sono abbastanza fiducioso. Gare in Lussemburgo e Milano? Sono soddisfatto di entrambe, è un periodo di carico, per cui le aspettative non erano chissà cosa, le abbiamo prese come un test per la vasca lunga “. 🔗 Leggi su Oasport.it

