Il richiamo dei sensi | l’omaggio di Edarcom Europa a Franco Marzilli

Da oggi e fino al 21 marzo, la Galleria Edarcom Europa a Roma ospita una mostra personale dedicata all’artista Franco Marzilli. L’esposizione si svolge in via Macedonia 12 e presenta una selezione delle sue opere, offrendo ai visitatori un’occasione per scoprire il suo stile e il suo modo di comunicare attraverso l’arte. La rassegna rappresenta un omaggio diretto all’artista e alla sua produzione.

La Galleria Edarcom Europa di Roma si prepara ad accogliere un evento di grande intensità emotiva e artistica. Venerdì 6 marzo, alle ore 17:30, gli spazi di via Macedonia apriranno le porte a una retrospettiva dedicata a Franco Marzilli, intitolata Il richiamo dei sensi. A quindici anni dalla scomparsa dell'artista, avvenuta nel 2010 a Poggio Mirteto, la mostra si propone di ripercorrere non solo l'evoluzione stilistica di un pittore che ha lasciato un segno indelebile nel panorama creativo romano e sabino, ma di offrire una riflessione profonda sulla sua capacità unica di trascendere il dato reale attraverso la materia pittorica.