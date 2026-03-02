Il regista dissidente | Sollievo viscerale Ma cambierà poco

Un regista dissidente ha commentato il suo arresto, definendolo un “sollievo viscerale” anche se ha aggiunto che non cambierà molto. A 16 anni è stato detenuto per sei mesi nel carcere di Evin, noto come simbolo della repressione in Iran. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche oggi, in un contesto in cui il suo passato di oppositore ha attirato l’attenzione.

Roma, 2 marzo 2026 – Quando aveva 16 anni è stato rinchiuso per sei mesi nel carcere di Evin, famigerato simbolo della repressione in Iran. Un incubo per dissidenti, giornalisti, attivisti e membri di minoranze etniche e religiose. Fu arrestato perché sorpreso con un libro di Gramsci in tasca. Torturato con il metodo del pollo arrosto (nudo, legato mani e piedi a un palo che gira come uno spiedo, sospeso in aria e frustato). Infine liberato grazie a un trucco paradossale: “I miei, che mi pensavano morto, pagarono un giudice corrotto perché dicesse che la mia colpa non era possedere un libro ma una pistola. All’epoca c’era l’amnistia per chi deteneva armi illegali e mi sono salvato”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

