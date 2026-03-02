Il Questore accoglie i nuovi agenti | Il vostro contributo sarà fondamentale

La Questura di Caserta ha ufficialmente accolto i nuovi agenti assegnati agli uffici e ai servizi del territorio. In una nota, si evidenzia che l’arrivo di queste risorse mira a rafforzare le attività di prevenzione, controllo e assistenza alla cittadinanza. Il Questore ha commentato che il contributo dei nuovi agenti sarà fondamentale per migliorare il servizio offerto alla comunità.

La Questura di Caserta accoglie i nuovi agenti assegnati agli uffici e ai servizi del territorio. “L’ingresso di nuove risorse rappresenta un passo importante per rafforzare ulteriormente l’attività di prevenzione, controllo e vicinanza alla cittadinanza”, si legge in una nota della Questura. Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: La polizia saluta il vice questore e accoglie sei nuovi agenti Bilancio 2025 della polizia, il questore su nuovi agenti: “In strada tutti i nuovi”Si è svolta ieri la conferenza annuale della polizia in cui è stato presentato il bilancio dell’attività dell’anno. Tutto quello che riguarda Questore accoglie. Temi più discussi: Torino: il Tribunale accoglie la proposta del Questore di sorveglianza speciale per il Re dei Maranza; Roberto Di Benedetto nuovo vicario della Questura di Lucca; Catanzaro accoglie 200 coristi greci: debutta il festival Voci e suoni della Magna Graecia; Sorveglianza speciale per il Re dei Maranza: stop ai video social e obbligo di soggiorno. Questura di Caserta, nuovi agenti in servizio: il questore Grassi accoglie il personale assegnatoScopri tutti i dettagli riguardo Questura di Caserta, nuovi agenti in servizio: il questore Grassi accoglie il personale assegnato . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Brescia, il Questore accoglie i 244 nuovi allievi agenti della Polizia di StatoIl Questore della provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha dato il benvenuto ai 244 frequentatori del 233° Corso di formazione per Allievi Agenti della ... bsnews.it Martedì 17 febbraio, nella sede di Confagricoltura Ragusa, il nuovo questore della Provincia, Salvatore Fazzino, ha incontrato le imprenditrici e gli imprenditori del consiglio direttivo dell’Organizzazione agricola. Ad accoglierlo il presidente Antonino Pirrè, il d - facebook.com facebook