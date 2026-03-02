Il Qatar sospende tutti gli eventi dopo gli attacchi all’Iran | la Finalissima Argentina?Spagna in bilico

Il Qatar ha deciso di sospendere tutti gli eventi sportivi in seguito agli attacchi contro l’Iran, tra cui la partita tra Argentina e Spagna prevista al Lusail Stadium il 27 marzo. La misura riguarda le manifestazioni in programma nel paese e si verifica in un momento di tensione tra Israele e Iran. La decisione ha portato incertezza sulla realizzazione della finale della competizione internazionale.

