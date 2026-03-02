Ogni mattina alle 8.30 QuiFinanza fornisce aggiornamenti sui prezzi di benzina, diesel e GPL in tutte le regioni italiane. Le variazioni dei costi vengono riportate quotidianamente, permettendo di conoscere in tempo reale gli importi praticati nelle diverse aree del paese. La pubblicazione mira a offrire un quadro chiaro e immediato sui prezzi dei carburanti disponibili sul mercato.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 02 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.689 Gasolio SELF 1.625 GPL SERVITO 0.699 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

