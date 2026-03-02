Il post Khamenei è un rebus

Un post di Khamenei ha suscitato molte domande senza fornire risposte chiare. Secondo fonti di Roma, il successore di Ali Khamenei sarà annunciato entro due giorni. La situazione rimane avvolta nel mistero, mentre l’attesa cresce tra chi segue da vicino gli sviluppi politici in Iran. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali su chi prenderà il suo posto o sui passaggi successivi.

di Marta Ottaviani ROMA assicura: il successore di Ali Khamenei arriverà al massimo entro due giorni. La Costituzione iraniana parla chiaro e prevede una procedura e indicazioni estremamente codificate per eleggere la nuova Guida Suprema. Intanto è partito il toto-nomi e tra i più accreditati figurano anche due personaggi di primo piano che stanno gestendo direttamente la transizione. FASE DI PASSAGGIO Da ieri, al defunto ayatollah Khamenei è subentrato un triumvirato che, come prevede la Costituzione della Repubblica Islamica, è formato dal presidente della Repubblica in carica, ossia Massud Pezeshkian, dal capo della magistratura,...

Attacco all'Iran, il testamento di Khamenei ed il rebus successioneSe lo scopo dichiarato di Usa e Israele era il cambio di regime in Iran, la Guida Ali Khamenei era necessariamente tra gli obiettivi da colpire nei...

