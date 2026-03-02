Il populismo militarista al tempo delle guerre inconcludenti

Dopo aver ridimensionato il ruolo dei talebani e ritirato i militari dall’Afghanistan, l’amministrazione americana ha lanciato un'azione militare contro l’Iran, cercando di promuovere un cambio di regime. La decisione è stata presa per interrompere il coinvolgimento degli Stati Uniti in conflitti di lunga durata, con un intervento che presenta un risultato ancora sconosciuto.

Dopo avere rimesso i talebani al loro posto per sfilarsi dall'Afghanistan, Trump attacca l'Iran. Eppure c'è del metodo in questa follia, scrive Francesco Cundari nella newsletter "La Linea". Dopo avere rimesso i talebani al loro posto, pur di ritirare i propri soldati dall'Aghanistan e interrompere ogni coinvolgimento americano nell'interminabile dopoguerra, Donald Trump ha deciso di attaccare l'Iran, avviando una nuova operazione di regime change dall'esito più incerto che mai. Che senso ha? La motivazione ufficiale, secondo cui l'intervento sarebbe stato dettato dalla...