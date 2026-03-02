Il Pontedera esce da Pesaro con un punto Granata in crescita ma slitta ancora la vittoria

Il Pontedera torna a casa da Pesaro con un punto dopo il pareggio per 1-1 contro la Vis Pesaro. La formazione granata, che ha adottato un modulo 3-4-2-1, ha schierato Pozzi in porta, mentre in campo sono scesi Di Renzo, Primasso e Zoia in difesa. A centrocampo hanno agito Ceccacci, Pucciarelli, Di Paola e Franchetti, con Machin e Durmush in avanti. La partita è terminata con un pareggio che mantiene il punteggio invariato.

VIS PESARO 1 PONTEDERA 1 VIS PESARO (3-4-2-1) Pozzi; Di Renzo (28' st Lari), Primasso, Zoia; Ceccacci, Pucciarelli (10' st Giovanini), Di Paola, Franchetti (10' st Berengo); Machin, Durmush (38' st Ventre); Nicastro (10' st Jallow). A disp: Guarnone, Fratti, Piras, Magi, Bastianelli, Barranco, Podrini, Rizza, Chudy. All. Stellone PONTEDERA (3-4-2-1): Biagini; Leo, Piana (1' st Fancelli), Sapola; Cerretti, Kabashi, Manfredonia (24' st Caponi), Raychev (24' st Mbambi); Vitali (20' st Emmanuello), Nabian (24' st Buffon); Yeboah. A disp: Saracco, Strada, Teixeira, Paolieri, Pietrelli, Wagner, Beghetto. All. Braglia Arbitro: Esposito di Napoli Marcatori: 6' st Yeboah, 19' st Machin Note: spettatori 1.