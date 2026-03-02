Il Pescara Pallanuoto riprende la sua corsa Cc Lazio battuto 24-12

Il Pescara Pallanuoto ha ripreso il cammino nel campionato di serie B grazie alla vittoria contro il Cc Lazio alle Naiadi con il punteggio di 24-12. La squadra ha ottenuto i tre punti in una partita giocata domenica pomeriggio, consolidando così la propria posizione in classifica. La sfida si è conclusa con un largo vantaggio dei padroni di casa.

Il Pescara Nuoto e Pallanuoto riparte la sua corsa in testa alla classifica del campionato di serie B grazie alla vittoria alle Naiadi contro il Cc Lazio battuto 24-12.I biancazzurri tornano a vincere riprendendo la marcia solitaria al comando del girone 3 del campionato di serie B. Dopo lo stop di sabato scorso in casa del Grifone - il primo stagionale - i biancazzurri conquistano nuovamente i 3 punti nella seconda giornata di ritorno del torneo, mantenendo saldamente il primo posto in classifica. Partita interpretata nel migliore dei modi dalla squadra di mister Franco Di Fulvio, capace di ipotecare il successo già dopo i primi due tempi. Ottime le risposte arrivate anche dai più giovani, che hanno trovato minutaggio e gol.