Il Pescara ha un nuovo gioiello | il post Arena è Semir Amari

Il Pescara ha annunciato l’arrivo di Semir Amari come nuovo talento della squadra. La notizia arriva dopo che Simone Pepe, ex giocatore della Juventus e della Nazionale, ora agente sportivo, ha condiviso la scommessa sul giovane. Amari entra a far parte del club con l’obiettivo di rafforzare il reparto e contribuire alle future sfide della squadra.

Si racconta il centravanti in grado di firmare 8 reti in 16 partite con la formazione Under 16 biancazzurra di Fabio Giansante, sesta nel Girone C Se ci ha scommesso Simone Pepe, ex Juventus e Nazionale ora agente sportivo, le prospettive rosee non mancano. Se il Pescara ha già deciso di metterlo sotto contratto, nonostante sia solo un classe 2010, sulla scia di quanto fatto con Antonio Arena, vuol dire che la qualità c'è. Il nuovo gioiello della vetrina biancazzurra si chiama Semir Amari, giovanissimo ma già strutturato centravanti autore finora di ben 8 reti in 16 partite nel Girone C del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B. Il Pescara di Fabio Giansante con Semir come terminale offensivo ha tutto per sognare i playoff.