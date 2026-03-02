Nel campionato 202526, tra le luci dei riflettori puntate su Erling Haaland e Kylian Mbappé, si distingue Harry Kane, attaccante che sfida la mancanza di trofei importanti nella sua carriera. Il suo nome è associato a una serie di goal e record personali, mentre le sue squadre cercano di conquistare il primo grande titolo. La sua presenza continua ad attirare l’attenzione degli appassionati di calcio.

Nel panorama calcistico della stagione 202526, mentre l’attenzione mediatica globale è spesso polarizzata dal dualismo tra la potenza di Erling Haaland e l’estetica cinetica di Kylian Mbappé, emerge con prepotenza la figura di Harry Kane. L’attaccante inglese, perno insostituibile del Bayern Monaco e della nazionale guidata da Thomas Tuchel, continua a riscrivere i parametri dell’efficacia sotto porta, consolidando un’egemonia europea che non accenna a flettere. Nella mattinata di oggi, i dati che filtrano dalla Baviera tratteggiano il profilo di un fuoriclasse totale: con la doppietta realizzata nel recente scontro diretto contro il Borussia Dortmund, il centravanti ha di fatto apposto il sigillo sulla Bundesliga, portando il suo bottino stagionale alla stratosferica cifra di 45 reti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Il paradosso di Harry Kane: il re dei bomber che sfida la maledizione del palmarès

