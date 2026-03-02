Il Paradiso delle Signore anticipazioni 3 marzo 2026 | Rebecca sottrae la lettera di zia Sandra

Il 3 marzo 2026, in una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, Rebecca prende la lettera di zia Sandra senza farla vedere a nessuno. Concetta compare sulla copertina di Paradiso Market, mentre Rebecca si muove con astuzia. Irene si trova coinvolta e Enrico si preoccupa per i bambini, sospettando che siano malati.

Mentre Concetta appare nella copertina di Paradiso Market, Rebecca gioca d'astuzia con Irene ed Enrico teme per i bambini intuendo la malattia che li sta colpendo. Ecco cosa accade nella soap di Rai 1 martedì 3 marzo 2026. La puntata del Paradiso delle Signore in onda martedì 3 marzo alle 16.00 su Rai 1 intreccia ambizioni professionali, promesse d'amore e un'inquietudine che arriva dal reparto pediatrico. Se da un lato Concetta si gode i riflettori e una modernità che entra persino a Casa Puglisi sotto forma di elettrodomestico fiammante, dall'altro qualcuno trama nell'ombra. E intanto Enrico, con il camice addosso e il telefono che squilla nel momento sbagliato, comincia a mettere insieme indizi che fanno paura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

