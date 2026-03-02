il nuovo tracciato in a1 aperto il viadotto ribuio

Ieri mattina è stato aperto in anticipo di mezz’ora il primo tratto del nuovo tracciato dell’A1, che comprende il viadotto Ribuio, nell’ambito dei lavori di ampliamento dell’Autosole. La strada collega ora le due direzioni di marcia su una nuova infrastruttura, con un percorso più ampio e moderno rispetto a quello precedente. L’apertura rappresenta un passo importante nell’implementazione del progetto.

FIRENZE Aperto ieri mattina, in anticipo di mezza giornata sul programma, il primo tratto del nuovo tracciato dell’A1 sul nuovo viadotto Ribuio nell’ambito del progetto di ampliamento dell’Autosole. Il tratto è compreso tra i caselli di Firenze Sud e Incisa. Le operazioni, già preannunciate il 23 febbraio da Autostrade, hanno visto impegnate 100 persone tra Autostrade per l’Italia, imprese e enti di soccorso, e oltre 40 mezzi tra macchine operatrici e mezzi speciali, operanti su turni H24. Per minimizzare i disagi alla circolazione, afferma Autostrade, "durante l’intero periodo delle lavorazioni sono stati potenziati i servizi di monitoraggio del traffico e di assistenza agli utenti, con squadre di pattugliamento aggiuntive, presidi operativi h24 e mezzi di soccorso meccanico dedicati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

