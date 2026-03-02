Il Myanmar ha liberato oltre diecimila detenuti in occasione di una festa nazionale

La giunta militare attualmente governo in Myanmar ha liberato più di diecimila detenuti, attraverso un'amnistia approvata in occasione della festa nazionale dei contadini. All'inizio di gennaio, attraverso una misura simile, per il giorno dell'Indipendenza, aveva scarcerato circa seimila persone. Secondo i media nazionali, sarebbero tornate in libertà 10.162 persone, di cui 7.337 condannate sulla base della legge antiterrorismo. Nata nel 1945, Aung San Suu Kyi, è una figura centrale nella storia del suo Paese da oltre trent'anni. È figlia di Aung San, eroe nazionale birmano che ottenne l'indipendenza del Myanmar dal Regno Unito dopo anni di lotta.