Il mondo libero si mobiliti contro i mullah dice Ben Dror Yemini

Ben Dror Yemini ha invitato il mondo libero a mobilitarsi contro i mullah. Ha passato gran parte della giornata nei rifugi e ha commentato che, vista da Israele, la guerra contro l’Iran assume un significato diverso rispetto a quello percepito in Occidente. Queste sono le sue parole mentre si trovava sul campo.

"Dal mio rifugio vedo soltanto piazze vuote. I pacifisti abbandonano gli iraniani ai carnefici". Intervista all'editorialista di punta del primo quotidiano israeliano "L'occidente fermi l'Iran atomico oppure dovrà farlo Israele". Intervista a Benny Morris "Ho trascorso gran parte della giornata nei rifugi e vista da Israele la guerra contro l'Iran ha un significato ben diverso che per voi occidentali". Ben Dror Yemini, editorialista di punta del primo quotidiano israeliano, Yedioth Ahronoth, intellettuale e autore del libro "La fabbrica delle bugie", parla di un momento chiave nella storia. "Gran parte degli occidentali ignora cosa... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "Il mondo libero si mobiliti contro i mullah", dice Ben Dror Yemini