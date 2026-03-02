Il mondo cambia con brutale rapidità

Il mondo sta subendo cambiamenti rapidi e spesso imprevedibili, influenzando ogni aspetto della vita quotidiana. Le trasformazioni avvengono in un'area vicina alle radici della civiltà, un luogo che ha visto nascere le prime società umane. Questi mutamenti segnano il passo di un'epoca in cui il passato e il presente si intrecciano continuamente.

Alla fine, la nostra storia passa sempre da quella parte di mondo, a due passi dalle origini della civiltà. A metà degli anni '80, l'Iran di Khomeini minò il Mar Rosso e gli egiziani chiusero il canale di Suez. Furono i cacciamine italiani a bonificare quelle acque; il Canale riaprì e il flusso delle merci tornò a nutrire la nostra crescita. Oggi siamo noi, italiani e non, bloccati sulle rive di quel Mare in attesa che i cieli si liberino dalla guerra. E ancora una volta, simbolicamente, oltre che materialmente, l'Occidente finisce per trovarsi insabbiato in quei deserti in un mix di bisogni materiali (petrolio, gas) e afflati ideali. Sono tanti i pensieri che si affollano in queste ore.