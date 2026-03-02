A marzo 2026, a Milano e in tutta la regione, sono previsti diversi scioperi che coinvolgono treni, aerei e il trasporto pubblico. Le date sono già state annunciate e i lavoratori di vari settori hanno comunicato le loro intenzioni di fermarsi in più occasioni durante il mese. La situazione si presenta come un periodo di disagi programmati per i trasporti locali e non solo.

Milano, 2 marzo 2026 – Treni, aerei e trasporto pubblico: a marzo 2026 c'è più di una data da segnare sul calendario per ricordare in quali giorni bisognerà fare i conti con gli scioperi. Primo scoglio da superare quello di lunedì 9 marzo, giorno dello sciopero generale nazionale che coinvolgerà quasi tutti i settori, pubblici e privati, con disagi a cascata non solo sui trasporti, ma anche su scuola, sanità, uffici e servizi vari. Il 18 marzo è la data nera del trasporto aereo, con lo sciopero nazionale del personale di Ita Airways e di Easyjet indetto da Usb Lavoro Privato, dalle 13 alle 17; di Alha a Milano e Varese indetto da Cub Trasporti da mezzanotte alle 23. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il mese nero dei trasporti: ecco gli scioperi già programmati a marzo a Milano e nel resto della regione

Febbraio mese nero per i trasporti: treni, aerei, bus e metro, le date degli scioperi

Scioperi, si ricomincia anche nel 2026: gennaio nero per i trasporti, stop a treni, aerei e bus. Date e orari, il calendario

