Il mese nero dei trasporti | ecco gli scioperi già programmati a marzo a Milano e nel resto della regione

Da ilgiorno.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A marzo 2026, a Milano e in tutta la regione, sono previsti diversi scioperi che coinvolgono treni, aerei e il trasporto pubblico. Le date sono già state annunciate e i lavoratori di vari settori hanno comunicato le loro intenzioni di fermarsi in più occasioni durante il mese. La situazione si presenta come un periodo di disagi programmati per i trasporti locali e non solo.

Milano, 2 marzo 2026 – Treni, aerei e trasporto pubblico: a marzo 2026 c'è più di una data da segnare sul calendario per ricordare in quali giorni bisognerà fare i conti con gli scioperi. Primo scoglio da superare quello di lunedì 9 marzo, giorno dello sciopero generale nazionale che coinvolgerà quasi tutti i settori, pubblici e privati, con disagi a cascata non solo sui trasporti, ma anche su scuola, sanità, uffici e servizi vari. Il 18 marzo è la data nera del trasporto aereo, con lo sciopero nazionale del personale di Ita Airways e di Easyjet indetto da Usb Lavoro Privato, dalle 13 alle 17; di Alha a Milano e Varese indetto da Cub Trasporti da mezzanotte alle 23. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il mese nero dei trasporti ecco gli scioperi gi224 programmati a marzo a milano e nel resto della regione
© Ilgiorno.it - Il mese nero dei trasporti: ecco gli scioperi già programmati a marzo a Milano e nel resto della regione

Febbraio mese nero per i trasporti: treni, aerei, bus e metro, le date degli scioperiIl mese di febbraio conta 26 scioperi proclamati, di cui sei nazionali, con tre date in particolare da segnare sul calendario Roma, 2 febbraio 2026 –...

Scioperi, si ricomincia anche nel 2026: gennaio nero per i trasporti, stop a treni, aerei e bus. Date e orari, il calendariol 2026 si apre sotto il segno della protesta sindacale, promettendo un mese di gennaio particolarmente complesso per pendolari e viaggiatori.

Una selezione di notizie su Milano.

Temi più discussi: Il mese nero dei trasporti: ecco gli scioperi già programmati a marzo a Milano e nel resto della regione; Scioperi: il weekend nero di fine febbraio; L’opera al nero di Fausto Puglisi per Roberto Cavalli alla Milano fashion week; SCATTIDIUNTEMPO Inverno in campagna: nelle antiche terre della Ca’ Granda, aspettando la primavera | News | TTO.

FOCUS: criptovalute, novembre mese nero tra deleveraging e risk-off (Moneyfarm)MILANO (MF-NW)--Il mese di novembre è stato particolarmente difficile per l'ecosistema delle criptovalute, complice il ridimensionamento delle valutazioni, che ha portato ad una fase di deleveraging, ... milanofinanza.it

TOP NEWS ESTERO: Criptovalute, novembre mese nero tra deleveraging e risk-off (Moneyfarm)MILANO (MF-NW)--Il mese di novembre è stato particolarmente difficile per l'ecosistema delle criptovalute, complice il ridimensionamento delle valutazioni, che ha portato ad una fase di deleveraging, ... milanofinanza.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.