Il Mangianastri | Aka5ha e Greimas in concerto

Il Mangianastri presenta un concerto con Aka5ha e Greimas all’Ex Macello di Putignano. Durante l’evento, i due artisti eseguono brani che sperimentano con sonorità alternative, lontane dalle tendenze mainstream, creando un'atmosfera intima e coinvolgente per il pubblico presente. L’appuntamento si inserisce nelle attività del locale, che negli ultimi mesi ha ospitato varie esibizioni di musica indipendente.

Negli ultimi mesi Il Mangianastri continua ad accendere le luci dell'Ex Macello di Putignano, portando sul palco visioni sonore che scelgono strade laterali, lontane dal rumore e dalle narrazioni dominanti.Il nuovo appuntamento della rassegna è in programma giovedì 19 marzo, con una serata che.