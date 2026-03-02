Il mago dei suoni | il laboratorio di Maurizio Biancani

Il laboratorio di Maurizio Biancani si occupa di creare e manipolare suoni, coinvolgendo artisti come Lucio Dalla, Vasco Rossi, i Pooh, Luca Carboni e Samuele Bersani. In questo spazio, vengono sperimentate tecniche di registrazione e produzione musicale, con attenzione ai dettagli e alle sfumature di ogni artista. I lavori realizzati vengono poi condivisi attraverso diverse piattaforme, contribuendo alla scena musicale italiana.

Demiurgo del rock italiano e della canzone d’autore da cui provengono i suoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Da lui ci sono passati tutti, da Vasco a Lucio Dalla La geniale ironia di Lucio Dalla e le grida di riscatto di Vasco Rossi, le armonie vocali dei Pooh e la malinconia di Luca Carboni, la colta introspezione di Samuele Bersani e le schitarrate degli Skiantos. E poi ancora il blues padano di Zucchero, lo swing fumoso di Paolo Conte e la grazia di Ornella Vanoni, e Pino Daniele, Antonello Venditti, Enzo Iannacci, Irene Grandi, Fabrizio De André, Loredana Berté, Carmen Consoli, Negrita, Ligabue, Guccini, Morricone, Fossati, Battiato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Maurizio Biancani presenta a Bologna il 23 gennaio 2026 “L’alchimista del suono”: cinquant’anni di musica italiana dietro al mixerDal 23 gennaio 2026 sarà disponibile in libreria e negli store digitali “L’ALCHIMISTA DEL SUONO.

L'alchimista del suono, Maurizio Biancani racconta 50 anni di musica al mixerMAURIZIO BIANCANI, 'L'ALCHIMISTA DEL SUONO' (FERNANDEL EDITORE, PAG.208, EURO 15) Maurizio è uno di quelli che c'erano sempre. Nei giorni buoni e in quelli storti. Uno che la musica non l'ha solo ... ansa.it