Il Grand Hotel Parker’s di Napoli entra nella Forbes Travel Guide 2026

Il Grand Hotel Parker’s di Napoli è stato inserito nella lista della Forbes Travel Guide 2026, un riconoscimento che conferisce al suo sistema di valutazione indipendente un ruolo di primo piano nel settore dell’hotellerie di lusso. La notizia è stata annunciata recentemente e rappresenta un traguardo importante per la struttura, che ora si aggiunge ai locali riconosciuti a livello internazionale per la qualità dei servizi offerti.

