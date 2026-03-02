Il gol di Gatti ha riacceso le speranze della Juventus, mantenendo aperta la possibilità di rimonta. La squadra ora si trova a sette punti dalla vetta, con il calendario che presenta alcune sfide ancora da affrontare. La partita si è conclusa con un risultato che tiene vivo il cammino dei bianconeri, mentre la classifica si mantiene compatta.

Torino, 2 marzo 2026 – Il meno sette era lì a un passo, avrebbe significato la parola fine sulla lotta Champions League, invece la Juve ha trovato la zampata dell’uomo che non ti aspetti, quello gettato nella mischia in veste di attaccante aggiunto e che potrebbe aver segnato uno dei gol più importanti. La giocata di Federico Gatti al 92’, a chiudere la doppia rimonta sulla Roma, consegna alla Vecchia Signora una ultima speranza, un ultimo appiglio. Il meno quattro, vista la situazione che era maturata, può essere un affare se i bianconeri riusciranno a marzo a mettere le marce alte sfruttando il calendario, di nuovo favorevole al cospetto di una Roma che invece avrà anche il fronte Europa League col Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il gol di Gatti tiene viva la Juve. E ora il calendario aiuta...

Gatti rossonero mancato. Dall'idea scambio col Milan al gol che vale più di un pariFederico Gatti ieri sera all'Olimpico di Roma ha realizzato il suo secondo gol in quattro giorni con la maglia della Juventus. Se però la. tuttomercatoweb.com

Juventus, Gatti: Con la Roma a 7 punti, diventava difficile. Gol che ci tiene lì attaccatiIl difensore della Juventus Federico Gatti ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Roma chiusa sul 3-3 e valevole per la. tuttomercatoweb.com

Il gol di Gatti pesa come un macigno: al '93 si è passati da -7 a -4 dalla Roma e di conseguenza anche dal 4° posto Una rete che tiene vive le speranze, perdere all'Olimpico poteva essere fatale per la squadra di Luciano Spalletti Secondo voi, con 11 gi - facebook.com facebook

Sei gol, un punto a testa e un #RomaJuve pazzesco: #Gatti al 93' tiene #Spalletti a -4 dalla #Champions Di #Conceiçao il primo pareggio al vantaggio di #Wesley, poi giallorossi sul 3-1 con #Ndicka e #Malen: #Boga e #Gatti dalla panchina regalano un punto x.com