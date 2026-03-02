Il giovane monzese Marco Gallo diventerà beato | quando e dove vedere la cerimonia
Sabato 7 marzo l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, aprirà ufficialmente il processo di beatificazione e canonizzazione di Marco Gallo, un ragazzo di 17 anni di Monza. Marco Gallo, che viveva con la famiglia vicino al santuario delle Grazie, è morto nel 2011 in un incidente stradale mentre si recava a una destinazione non specificata. La cerimonia si terrà in una chiesa di Milano.
Sabato 7 marzo l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, aprirà il processo di beatificazione e canonizzazione di Marco Gallo, il giovane monzese il 17enne residente con la famiglia vicino al santuario delle Grazie e morto nel 2011 a seguito di un incidente stradale mentre si recava a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
La storia di Marco Gallo, il futuro Beato che ha vissuto ad AreseIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare...
Leggi anche: Marco Gallo, un beato lecchese. Monsignor Delpini apre il processo
Una selezione di notizie su Marco Gallo.
Argomenti discussi: Marco Gallo come Carlo Acutis amava la vita ma morì a 17 anni | La sua una fede contagiosa.
Marco Gallo come Carlo Acutis, amava la vita ma morì a 17 anni: La sua una fede contagiosaTravolto da un’auto nel 2011 mentre andava a scuola con il motorino. La passione per i numeri e lo sport, il volontariato e gli appunti sul rapporto con Dio: il 7 marzo monsignor Mario Delpini aprirà ... ilgiorno.it
Marco Gallo morì a 17 anni mentre andava a scuola: sarà beato. Milano e il sogno di un nuovo santo «millennial» dopo AcutisDopo Carlo Acutis, la Diocesi di Milano si prepara ad accogliere un nuovo santo «millennial». Sabato 7 marzo alle 9, nella Cappella arcivescovile, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ... milano.corriere.it