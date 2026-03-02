?Il futuro dell’automotive in Italia incontro al Cinema Raffaello per discutere di rischi e opportunità

Al Cinema Raffaello si è svolto un incontro dedicato al futuro dell’automotive in Italia, con l’obiettivo di analizzare rischi e opportunità nel settore. Durante l’evento, sono stati affrontati temi come la transizione elettrica, le nuove normative europee, la competizione internazionale e le innovazioni tecnologiche che stanno trasformando l’industria, l’occupazione e le filiere produttive nel Paese.

?Il settore Automotive sta cambiando rapidamente. Transizione elettrica, nuove normative europee, competizione globale e innovazione tecnologica stanno ridisegnando industria, lavoro e filiere produttive.Quali sono le opportunità e i rischi per l’Italia e per la Motor Valley?L’evento offrirà una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

"Il passaggio generazionale– rischi, strumenti ed opportunità": un incontro a Rocca San GiovanniGiovedì 29 gennaio, alle ore 17, all'hotel Villa Medici, si terrà l'evento organizzato dal Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi con il patrocinio...

Rosignano | Il futuro di Ineos al centro dell'incontro tra Regione, Comune e sindacati: "Garantire il futuro dei lavoratori"Il futuro del polo Ineos di Rosignano e dei suoi lavoratori è stato al centro di un incontro che si è svolto in Regione tra il consigliere del...