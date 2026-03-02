Elijah Blue Allman, 49 anni, noto musicista e figlio di Cher, è stato arrestato nel New Hampshire. Le accuse contro di lui includono disturbo della quiete pubblica e violazione di domicilio. La notizia è stata resa nota dalle autorità locali senza ulteriori dettagli sui fatti.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il secondogenito della cantante è accusato di disturbo della quiete pubblica e violazione di domicilio per essersi introdotto in una scuola del New Hampshire È stato arrestato Elijah Blue Allman, figlio di Cher. L’uomo, 49 anni, professione musicista, è accusato di disturbo della quiete pubblica e violazione di domicilio. Stando alle prime ricostruzioni, i fatti si sarebbero verificati lo scorso 27 febbraio, in una scuola del New Hampshire. Elijah Blue Allman si sarebbe introdotto senza autorizzazione in un istituto privato, la St. Paul’s School di Concord, intorno alle 18 di venerdì scorso, come riporta la testata locale WMUR. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il figlio di Cher, 49 anni, è stato arrestato nel New Hampshire. I dettagli

Cher, arrestato il figlio Elijah Blue AllmanA giugno scorso il 49enne era stato ricoverato per alcuni giorni in una clinica californiana per overdose, dopo essere stato trovato in stato...

Elijah Blue Allman arrestato: nuovi guai giudiziari per il figlio di CherIl musicista Elijah Blue Allman finisce in manette con accuse di violazione di domicilio e disturbo della quiete pubblica Il… Il musicista Elijah...

Tutto quello che riguarda New Hampshire.

Temi più discussi: Cher, arrestato il figlio Elijah Blue Allman; Il figlio di Cher, Elijah Blue Allman, arrestato con l’accusa di aggressione e violazione di domicilio; Il figlio di Cher, Elijah Blue Allman, è accusato di aggressione alla scuola del New Hampshire; Il figlio di Cher accusato di aver agito in modo bellicoso alla scuola privata del New Hampshire.

Cher, arrestato il figlio Elijah Blue AllmanIl musicista e cantante 49enne è stato accusato di violazione di domicilio e disturbo della quiete pubblica in una scuola privata del New Ampshire ... vanityfair.it

Cher, il figlio Elijah Blue Allman è stato arrestato/ Quali sono le accuse contro il musicistaElijah Blue Allman, il figlio della cantante e attrice Cher, è stato arrestato. Di cosa è accusato il musicista. ilsussidiario.net

Il banditore – Joan Samson Nella tranquilla comunità rurale di Harlowe, New Hampshire, la vita dei Moore scorre tra campi da arare, vacche da mungere e giorni che si ripetono sempre uguali. Fino all’arrivo di Perly Dunsmore, il banditore d’aste: elegante facebook