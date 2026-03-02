Nel prossimo derby contro il Milan, la posizione di regista centrale rimane incerta per la squadra. L'ex Napoli ha disputato dall'inizio le ultime nove partite, mentre il turco non è sceso in campo dal primo minuto da gennaio. La decisione sulla titolarità dipenderà probabilmente dalle scelte dell’allenatore, che deve valutare chi impiegare in mediana.

Il gesto vale più di una parola. Sabato sera Calhanoglu ha teso la mano al suo compagno di regia – anzi, ormai concorrente – e gli ha chiesto se volesse calciare il rigore del 2-0 contro il Genoa. “Sono rientrato dopo un po’ di tempo ed era giusto tirasse lui, ma l’ha lasciato a me”. Solito epilogo: portiere spiazzato e ottavo gol in campionato, nono stagionale, anche se adesso si apre un dibattito in vista del derby di domenica prossima. Quello che potrebbe decidere in modo definitivo lo scudetto, allungando la scia nerazzurra sui rivali rossoneri. Domanda: chi giocherà regista contro il Milan? Al netto della semifinale d’andata contro il Como di martedì sera, dove la scelta del titolare darà un'indicazione in più su chi giocherà domenica, al momento vige il più classico dei 50-50%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il dubbio di Chivu: Zielinski o Calhanoglu, chi in regia nel derby col Milan?

Muharemovic Inter, derby di mercato col Milan: Chivu osserva, Allegri acceleradi Redazione Inter News 24Muharemovic Inter, sfida totale con il Milan per il difensore del Sassuolo: Marotta pronto a entrare in gioco tra...

Leggi anche: Inter, Calhanoglu ai box: le soluzioni di Chivu per la cabina di regia

Una raccolta di contenuti su Chivu.

Temi più discussi: Il dubbio di Chivu: Zielinski o Calhanoglu, chi in regia nel derby col Milan?; Inter, qualche dubbio ancora per Chivu. Bastoni, Thuram, Zielinski: le ultime sulla formazione; Chivu: Vergogna uscire col Bodo? E ride pure? Io ho rispetto, lei no. Lezione al cronista norvegese; Verso Inter-Genoa: dubbi in attacco per Chivu, crescono le quotazioni di Bonny.

Inter, brutte notizie per Chivu: ha lavorato a parte e rischia il ComoInter in ansia per il nerazzurro, a rischio contro il Como in Coppa Italia. Chivu pronto a puntare sul sostituto. spaziointer.it

Inter-Genoa, da Esposito a Colombo, i dubbi in attacco di Chivu e De RossiPio poteva essere rossoblù, poi è rimasto in nerazzurro e il Grifone ha puntato su Lorenzo. Ora si sfidano a San Siro ma anche i loro compagni di reparto ... ilsecoloxix.it

La corsa di Chivu: da derby a derby, l’Inter può chiudere i conti scudetto x.com

Padre Chivu ora fa pure la vittima (quanto ci eravamo sbagliati su di lui): “Non viene mai riconosciuto il valore dell’#Inter” Le sue parole nel link al primo commento: - facebook.com facebook