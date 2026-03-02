Il dossier legge elettorale Un’altra proposta mista con un vincitore incerto

Il dossier sulla legge elettorale si arricchisce di una nuova proposta, questa volta di natura mista, che presenta un esito incerto sulla sua efficacia. La proposta, sostenuta dai partiti di maggioranza e presentata da un deputato di spicco, si inserisce nel dibattito in corso e potrebbe modificare le regole di assegnazione dei seggi. La discussione sulla proposta prosegue nelle sedi parlamentari senza ancora una decisione definitiva.

Roma, 2 marzo 2026 – La proposta di legge elettorale dei partiti di maggioranza (prima firma Malan) segue la stessa logica di tutti i sistemi elettorali adottati in Italia dal 1993 a oggi: rende possibile un certo grado di pluralismo partitico (con la quota proporzionale) incentivando al tempo stesso la dinamica bipolare e la stabilità dei governi (attraverso il premio di maggioranza). Il 17,5% dei seggi verrebbe assegnato in blocco al partito o alla coalizione che ottiene più voti, purché questa aggregazione politica abbia ricevuto almeno il 40% dei consensi. La stessa quota viene messa in palio in un secondo turno di ballottaggio, nel caso in cui al primo turno nessuna coalizione raggiunga il 40% e le due coalizioni più votate ottengano almeno il 35% dei voti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

