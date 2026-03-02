Il doppio standard dell’Unione europea | silenzio per le bombe di Usa e Israele su Teheran ferma condanna per la rappresaglia Solo la Spagna si smarca

L’Unione europea si è mostrata silenziosa di fronte alle operazioni militari di Usa e Israele contro Teheran, mentre ha condannato duramente la rappresaglia. Solo la Spagna si è distinta, esprimendo un giudizio differente. A Bruxelles, invece, si ripete spesso che l’UE ha garantito oltre 70 anni di pace e democrazia, un messaggio condiviso da molti esponenti politici senza approfondimenti.

“L’Unione europea ha garantito oltre 70 anni di pace e democrazia“. A Bruxelles, questa frase viene ripetuta come un mantra da presidenti della Commissione e del Parlamento, oltre che da esponenti di diverse famiglie politiche, ogni volta che si presenta l’occasione. Poi, però, ci sono i fatti. Come la scelta di non prendere in considerazione qualsiasi soluzione negoziale del conflitto tra Russia e Ucraina continuando a fornire armamenti e varando faraonici piani di riarmo, o quella di non riuscire a produrre una singola risoluzione di condanna del genocidio israeliano nella Striscia di Gaza. L’attacco dello ‘Stato ebraico‘ all’Iran, il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Usa e Israele attaccano l’Iran: «Oltre 200 morti». La rappresaglia di Teheran: pioggia di missili su Tel Aviv, in fiamme auto e palazzi – Il videoStati Uniti e Israele hanno lanciato dalle prime ore di sabato 28 febbraio un attacco militare contro l’Iran, che entrambi i Paesi definiscono...

Leggi anche: Secondo giorno di attacchi Usa e israeliani su Teheran. La rappresaglia iraniana in tutte le direzioni

