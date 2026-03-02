Il congresso socialista conferma Francesco Bragagni alla guida del Psi regonale

Sabato pomeriggio, presso l’Hotel La Perla a Rimini, si è tenuto il Congresso regionale del Partito socialista italiano dell’Emilia-Romagna. Durante l’evento, è stato confermato alla guida del partito il segretario uscente. La riunione ha visto la partecipazione di membri e rappresentanti provenienti da diverse province della regione. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle altre posizioni di leadership del partito.