Il congresso socialista conferma Francesco Bragagni alla guida del Psi regonale
Sabato pomeriggio, presso l'Hotel La Perla a Rimini, si è svolto il Congresso regionale del PSI dell'Emilia-Romagna. L'assise ha visto la riconferma all'unanimità del segretario regionale uscente, Francesco Bragagni, assessore del comune di Rimini, "a testimonianza della continuità di un percorso.
