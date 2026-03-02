Il conflitto tra Hezbollah e Israele si estende nel Mediterraneo e nel Golfo, coinvolgendo anche Cipro e il Bahrein. Sono stati registrati attacchi incrociati tra le forze di Hezbollah e le forze israeliane, mentre il confronto militare in Medio Oriente si intensifica e si fa più critico. La situazione rimane tesa e l’area si trova in una fase di escalation.

Il confronto militare in Medio Oriente entra in una fase ancora più critica. Le ritorsioni attribuite all’Iran sembrano coinvolgere sempre più attori regionali, ampliando il raggio delle ostilità attraverso i gruppi alleati di Teheran. Nelle ultime ore, Hezbollah ha lanciato un’offensiva con razzi e droni contro una base militare israeliana situata ad Haifa, nel nord di Israele. L’azione segna un nuovo picco nella tensione lungo il fronte settentrionale. La risposta di Israele non si è fatta attendere: l’aviazione di Tel Aviv ha colpito la capitale libanese Beirut, prendendo di mira obiettivi ritenuti collegati al movimento sciita. Il conflitto avrebbe inoltre oltrepassato i confini israelo-libanesi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il conflitto si estende nel Mediterraneo e nel Golfo: colpite Cipro e il Bahrein

Leggi anche: Il conflitto si allarga: drone su Cipro, razzi di Hezbollah in Israele, missili in Bahrein

Grecia, Israele e Cipro pianificano ulteriori esercitazioni nel Mediterraneo orientaleGrecia, Israele e Cipro intensificheranno la loro cooperazione in materia di difesa.

Aggiornamenti e notizie su Mediterraneo.

Temi più discussi: Asimetrie fra europa e mediterraneo prima e dopo Gaza presentato al Museo Castromediano di Lecce, il prossimo 25 Febbraio; L’Iran e il grande disordine sotto il cielo - Appunti; In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'; La portaerei Charles De Gaulle verso il Mediterraneo, così la Francia mette un piede nel conflitto con l’Iran.

Il conflitto si estende. Trump vuole trattare, ma minaccia cinque settimane di bombeIl conflitto si è esteso lunedì al Libano: Israele ha colpito obiettivi di Hezbollah dopo che il gruppo ha lanciato missili e droni verso il ... huffingtonpost.it

Mediterraneo sempre più centrale per la geopolitica e la ricercaPALERMO (ITALPRESS) – Il ruolo strategico della Sicilia e la necessità di rafforzare il legame tra Europa, Nord Africa e Asia mediorientale. Sono stati alcuni dei temi al centro della conferenza ... iltempo.it

Scenari di guerra nel Mediterraneo: tensione in Sicilia, attenzione massima su Sigonella dopo il raid in Iran facebook

I tramonti a #Ibiza sono autentici dipinti sul Mediterraneo. Goditi la tranquillità delle sue spiagge, delle sue scogliere e dei suoi belvedere, sempre nel rispetto dell'ambiente: non abbandonare rifiuti, non calpestare la vegetazione e salvaguarda la fauna locale. x.com