Lunedì mattina, gli abitanti di Gerusalemme, Dubai e Doha si sono svegliati dopo una notte di esplosioni che hanno colpito diverse aree del Golfo. Gli attacchi sono stati attribuiti all’Iran, con l’ingresso di Hezbollah nel conflitto. Le esplosioni si sono verificate in situazioni di tensione crescente, coinvolgendo più paesi della regione. La situazione rimane in fermento con nuovi episodi di violenza.

Lunedì mattina gli abitanti degli stati del Golfo si sono svegliati con il rumore di nuove esplosioni, dopo una notte di attacchi in tutta la regione che ha visto l’ingresso di Hezbollah, sostenuto dall’Iran, nel conflitto sempre più ampio. Esplosioni sono state avvertite questa mattina a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Lo riferiscono i media locali e i giornalisti sul posto dell’agenzia francese Afp. Il Bahrein annuncia un morto negli attacchi iraniani. L’esercito israeliano, secondo quanto riferisce Al Jazeera, afferma che l’Iran ha lanciato altri missili contro Israele e che le difese aeree stanno operando per intercettare i missili. L’Idf ha invitato i residenti che ricevono gli allarmi a rifugiarsi e a rimanere in spazi protetti fino a nuovo ordine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il conflitto si espande: esplosioni a Gerusalemme, Dubai e Doha dall’Iran

Il conflitto si allarga in Libano: almeno 34 morti nei raid israeliani. Trump: “Raid sull’Iran dureranno 4-5 settimane”. Esplosioni a Doha, Dubai e GerusalemmeLa nuova offensiva dell’Idf contro Hezbollah “sarà ampia e completa e potrebbe includere un’invasione (di terra)”.

Fuoco incrociato tra Israele e Iran. Attacchi a Beirut dopo i razzi di Hezbollah. Esplosioni a Gerusalemme, Dubai e DohaL'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran, scattata all'alba di sabato.

Aggiornamenti e notizie su Gerusalemme.

Argomenti discussi: Il conflitto si espande: esplosioni a Gerusalemme, Dubai e Doha dall’Iran.

Il conflitto si espande: esplosioni a Gerusalemme, Dubai e Doha dall’IranLunedì mattina gli abitanti degli stati del Golfo si sono svegliati con il rumore ... msn.com

Gerusalemme Est, demolizioni e conflitto urbano a SilwanGerusalemme, 22 dic. (askanews) - A Gerusalemme Est, bulldozer israeliani hanno demolito un edificio residenziale di quattro piani nel quartiere di Silwan, a ridosso della Città Vecchia. La ... quotidiano.net