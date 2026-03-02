Il Comune in cerca di volontari

Il Comune ha avviato la creazione di un albo dei volontari civici e ha pubblicato un appello pubblico per coinvolgere nuovi partecipanti. L’amministrazione mira a incentivare la presenza dei cittadini nelle attività di supporto e assistenza sul territorio. La selezione dei volontari è aperta a chi desidera contribuire alla vita della comunità, senza limiti di età o requisiti specifici.

Nasce l’albo dei volontari civici e l’amministrazione lancia ora un appello per il reclutamento. "L’obiettivo è promuovere la partecipazione attiva dei cittadini. Questo è uno strumento concreto per contribuire alla vita della comunità attraverso attività di pubblica utilità, che sia personale e spontanea, svolta esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun fine di lucro, anche indiretto - spiega la Giunta - Non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro e non sostituisce i servizi del Comune, ma si affianca ad essi in un’ottica di collaborazione". Attualmente è attivo il progetto Pedibus (nella foto), che prevede l’accompagnamento a piedi dei piccoli studenti cusanesi, ma l’obiettivo è aumentare gli ambiti di azione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Comune in cerca di volontari La Lega del Filo d'Oro cerca nuovi volontari a Pisa: al via il corso di formazioneDal 4 febbraio la Lega del Filo d'Oro promuove a Pisa il corso base di formazione per diventare volontario della Fondazione. Il Comune di Rudiano cerca volontari! Approfondimenti e contenuti su Comune. Temi più discussi: Il Comune cerca sponsor per eventi culturali e aggregativi nei quartieri / Comunicati / Novità / Homepage; Cerco Casa! Percorsi di adozione consapevole; Il Comune di Napoli cerca un'agenzia per le attività di promozione turistica; Il Comune cerca fondi per l’acquisto di sei telecamere. Il Comune a caccia di cervelli: Cerchiamo un professionista per attirare e accogliere talentiUn bando per selezionare una figura con l’obiettivo di dare gambe e valorizzare il progetto ‘Re Hub’ ... msn.com Cuneo, il Comune cerca un funzionario di Polizia LocaleRichiesta una laurea e il superamento del corso di qualificazione per l'immissione in ruolo. Domande entro le 12 di giovedì 26 marzo ... cuneodice.it Abusivo il bunker diventato bed & breakfast, il Comune ordina la demolizione Alcuni edifici nati al posto del vecchio fortino della Seconda guerra mondiale ampliati senza autorizzazioni - facebook.com facebook 1/3/26.Porto Tolle.Approvata la convenzione tra Comune e Villaggio Barricata sul park antistante di ben 324 posti,ora il via all'accordo gestione:per 20 anni una volta sistemato e automatizzato,aperto ore 7-22 solo per auto,canone annuo 10000€+3%ricavi se x.com