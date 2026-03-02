Il caso Anthropic La questione non è più se l’AI entrerà nella guerra ma come

Recentemente, l’intelligenza artificiale generativa è stata integrata nell’arsenale militare degli Stati Uniti, segnando un passo importante nel suo impiego in ambito bellico. La discussione si sposta ora dal se l’AI entrerà in guerra a come verrà utilizzata in operazioni militari. Il tema coinvolge agenti governativi e aziende tecnologiche che collaborano allo sviluppo di queste tecnologie.

Chatbot e missili: chi controlla l’algoritmo? Lo scontro tra l'azienda di Dario Amodei e il Pentagono sull’uso di Claude rivela un cambio di fase: l’intelligenza artificiale è già integrata nelle operazioni militari Usa. Il nodo ora è politico e riguarda chi decide i limiti del codice Nell’arsenale militare americano è entrata a pieno titolo anche l’intelligenza artificiale generativa. Lo scontro tra Anthropic e il Pentagono della scorsa settimana sull’impiego senza restrizioni del chatbot Claude a fini militari è più di una disputa contrattuale: è il segnale che l’integrazione dell’AI nelle strategie belliche non è più sperimentale, ma strutturale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Pentagono contro Anthropic: il Ceo Amodei convocato da Hegseth dopo il caso Venezuela. Cosa rischia la startup che vuole una AI “etica”Da quando il 3 gennaio gli Stati Uniti hanno condotto l’operazione Absolute Resolve per catturare l’ormai ex presidente venezuelano Nicolás Maduro e...

