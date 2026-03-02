Il bullismo come sintomo di fragilità | l’analisi dello psicoterapeuta Nardone sui numeri dell’emergenza psicologica

Uno psicoterapeuta ha analizzato i numeri relativi all’emergenza psicologica tra gli adolescenti toscani, evidenziando come il bullismo rappresenti un sintomo di fragilità. La situazione riguarda il tessuto sociale e relazionale della popolazione giovane della regione, che mostra segnali di criticità. I dati raccolti riflettono un quadro di disagio diffuso tra i ragazzi, con episodi di intimidazione e violenza che emergono come fenomeni preoccupanti.

Ansia, dipendenze digitali e aggressioni verbali: i recenti dati dell'Ars fotografano una generazione toscana sempre più in difficoltà FIRENZE – Il tessuto sociale e relazionale della popolazione adolescenziale toscana mostra evidenti segnali di criticità. Le più recenti rilevazioni statistiche in materia di salute psicologica delineano un quadro complesso, all’interno del quale i fenomeni prevaricatori si intrecciano a profonde fragilità emotive. L’indagine Edit 2025, curata dall’Agenzia regionale di sanità (Ars) toscana, certifica che il 4,5% degli adolescenti residenti sul territorio dichiara di aver assunto comportamenti ascrivibili al bullismo o al cyberbullismo nel corso dell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il bullismo come sintomo di fragilità: l’analisi dello psicoterapeuta Nardone sui numeri dell’emergenza psicologica Non tutti amano il Natale. Ma questo non è un segno di fragilità, rispecchia il fisiologico bisogno di rallentare. Ecco i consigli pratici dello psicoterapeuta per affrontare al meglio questo periodo dell’annoNatale è il periodo dell’anno più ricco di impegni: pranzi e cene coi parenti, eventi aziendali, occasioni per rivedere amici e famiglia. Leggi anche: Messina, Previti difende Siracusano: “l’aggressività è il sintomo di una grande fragilità”