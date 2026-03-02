Il bracciale rosso di Sal Da Vinci a Sanremo | il significato del dettaglio colorato nel look del trionfo

Durante la finale di Sanremo, Sal Da Vinci ha indossato un braccialetto rosso come parte del suo abbigliamento, che lo ha visto trionfare. Il dettaglio si distingueva nel suo look, che ricordava quello di uno sposo. La presenza del braccialetto è visibile nelle immagini dell’evento e fa parte dell’outfit scelto per la serata.

Sal Da Vinci nel suo look "da sposo" della finale di Sanremo, che lo ha decretato vincitore, aveva un dettaglio colorato: un braccialetto rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, la vittoria di Sal Da Vinci non è solo del popolo: i dati del televoto premiano Sayf. La classifica nel dettaglioSal Da Vinci con la sua ‘Per sempre sì‘, secondo la classifica di stampa e televoto, è il grande trionfatore del Festival di Sanremo 2026.

Mario Da Vinci, chi era il padre di Sal: dai concerti negli Usa alla vittoria del Festival di NapoliCelebre cantante di giacca degli anni '70 e ‘80 che aveva esordito negli anni ‘60 con la compagnia Cantaposillipo, molto conosciuto all'estero (perciò Sal ... napoli.repubblica.it

Chi è Sal Da Vinci? Il figlio d’arte nato a NY che ha vinto Sanremo 2026È il nome che ha dominato #Sanremo2026 e che da oggi risuona ovunque: Sal Da Vinci è l’artista che ha vinto la 76ª edizione del Festival con la sua canzone Per sempre sì, un inno d’amore che ha trasci ... rds.it

Sal Da Vinci ha confermato ai microfoni di RTL 102.5, durante “L’Indignato Speciale”, la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026. La 70ª edizione dell’annuale concorso canoro si svolgerà alla Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria, dal 12 al 1 - facebook.com facebook

Il mio amico Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo. Per chi gli vuole bene da trent’anni è una gioia autentica. Una vittoria costruita con sacrificio e costanza. x.com