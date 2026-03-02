Il bacio saffico con Gaia e la censura Rai a Sanremo | la risposta di Levante con Mara Venier è definitiva

Levante ha chiarito che non c’è stata censura dopo il bacio sul palco di Sanremo 2026 con Gaia durante la serata delle cover. La cantante ha risposto alle polemiche sollevate dopo l’evento, rassicurando che nessun intervento o limitazione è stato imposto dalla Rai. La sua affermazione mette fine alle discussioni nate intorno a quell’episodio.

"Non c'è stata censura". Levante mette fine alle polemiche nate dopo il bacio sul palco del Festival di Sanremo 2026 con Gaia nella serata delle cover. Il dibattito è nato quando le telecamere hanno effettuato uno zoom out sul momento del bacio, portando il pubblico a pensare che fosse stato un gesto voluto a censurare. Ospite da Mara Venier a 'Domenica In- Speciale Sanremo', la cantante ha voluto chiarire che non c'è stata alcuna censura da parte della Rai. "Io non avevo mai dato un bacio a Gaia, durante le prove non era previsto. E quindi il regista aveva studiato le sue inquadrature senza sapere che poi sul palco in diretta ci sarebbe venuto da fare questo gesto spontaneo", ha spiegato. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

