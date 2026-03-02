Il 5 marzo Musica al Lavoro 22° edizione con La città delle donne

Il 5 marzo alle ore 18.30 si apre l’edizione 2026 di Musica al Lavoro con Le città delle Donne, spettacolo dedicato alla Giornata Internazionale della Donna. Un viaggio tra Roma, New York, Città del Messico, Berlino e Santiago del Cile, dove musica e poesia si intrecciano a diritti e lotte, amori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

SOUL Festival di Spiritualità Milano 2026: dal 18 al 22 marzo torna la terza edizione dedicata al “Mistero, il canto del mondo”Cinque giorni, oltre 60 appuntamenti diffusi in città e più di 80 protagonisti tra scrittori, filosofi, teologi, artisti, giornalisti e scienziati:...

8 marzo, al Teatro Petrarca il ricordo di Lucio Dalla: musica e riflessione per celebrare le donneO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Domenica 8 marzo una serata gratuita...

Il 5 marzo Musica al Lavoro, 22° edizione con La città delle donnePer lavorare senza scorciatoie servono risorse, tempo, competenze, libertà di fare domande. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non deve compiacere nessuno, solo i fatti. Il beneficio è ... ilpiacenza.it

