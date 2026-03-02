I vincitori del Concorso di canto del Lirico Sperimentale di Spoleto

Cinque cantanti sono stati dichiarati vincitori dell’80esima edizione del Concorso internazionale di canto del Teatro Lirico Sperimentale “Belli” di Spoleto. La competizione si è svolta nelle scorse settimane e ha visto la partecipazione di numerosi interpreti provenienti da diversi paesi. I premi sono stati assegnati durante una cerimonia che ha avuto luogo nel teatro della città.

SPOLETO – Sono cinque i cantanti vincitori dell'80esima edizione del Concorso internazionale di canto del Teatro Lirico Sperimentale "Belli". Il verdetto è arrivato ieri, dopo la prova finale al Caio Melisso, da parte della giuria che quest'anno ha deciso di non assegnare il primo premio. La graduatoria parte dunque dal secondo posto con Benedetta Grasso, soprano di Monza, di 22 anni. Al terzo posto Mattia Ribba, basso di Avellino, 19 anni, quarta posizione per Giorgia Cavaliere, soprano di Venezia, 23 anni, quinta per Anna Trotta, mezzosoprano di Modena, 34 anni e sesta per Edoardo Di Cecco, baritono di Savona, 32 anni.